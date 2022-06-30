"Горит так, как на Змеином после удара ВСУ": россияне бесятся после отступления армии рф с украинского острова

В российском Минобороны отступление российских войск назвали "жестом доброй воли"

После того как российское Минобороны официально признало провал на острове Змеиный и отступление своих военных, у россиян началась настоящая истерика. Пропагандисты пытались описать отступление россии от Змеиного как "жест доброй воли", однако местное население учуяло очередной обман и раскритиковало кремль полностью.

Так, в четверг, 30 июня, в Telegram-каналы роспропаганды один за другим публиковали следующий текст: "Минобороны россии: сегодня как шаг доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон".

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После полученной информации об отводе войск рф с острова Змеиный, россияне начали свирепствовать. Большинство было шокировано таким жестом якобы "доброй воли", ведь гражданам неоднократно сообщали, как тяжело его было отбить у Украины. Некоторые отметили, что войска россии выполнили приказ Зеленского, а значительная часть сравнила отступление от Змеиного с отступлением от территорий Киевской, Черниговской и Сумской области, когда ВСУ нанесли россиянам сокрушительные потери и заставили их быстро бежать к границам. Некоторые после провала на острове Змеиный предложили и вовсе завершить "спецоперацию" в Украине.

В Украине убеждены, что россияне получили от Вооруженных сил Украины ряд серьезных ударов, после чего вражеская армия поняла, что на Змеином им делать больше нечего, ведь они рискуют собственной жизнью. Украинцы убеждены, что благодаря ВСУ мы вернем территории Крыма и даже Кубани.

Ранее "Телеграф" сообщал, 29 июня украинская разведка провела масштабный обмен пленными, во время которого на подконтрольные территории вернулись 144 пленных военнослужащих ВСУ. Среди них и 95 защитников "Азовстали", в том числе 43 нацгвардейца полка "Азов". Это событие уже наделало шума среди российских пропагандистов, которые не скрывая, начали выражать свое возмущение.