Дрон-убийца из Украины сбросил бомбу под Курском: новые басни роспропаганды

Украина якобы снова атаковала Курскую область

В Курской области россии, где накануне местные снова слышали так называемые "хлопки", обвиняют Украину в атаке на один из населенных пунктов региона. Согласно версии, которую распространяют пропагандисты, украинский дрон будто бы сбросил бомбу на частный дом, расположенный в селе Поповка Рыльского района.

Как сообщают в российских Телеграмм-каналах, в результате взрыва легкое ранение получил работник министерства внутренних дел, направлявшийся в гости к владельцам дома, куда якобы попала украинская бомба.

"В Курской области дрон сбросил бомбу на частный дом неподалеку от границы с Украиной. Пострадал один следователь, зашедший туда в гости. Бомба, предположительно сброшенная с украинского беспилотника, упала на один из домов в селе Поповка, расположенный рядом с государственной границей" – говорится в тексте публикации.

Согласно версии пропагандистов, из-за якобы сброса бомбы прилетевшим из Украины дроном будто бы развалилась крыша частного дома, а обломок шифера попал в голову мужчине, который в этот момент как раз посетил гости.

"Пострадавшим оказался старший следователь МВД, 32-летний Алексей Гончаров. Рана оказалась неглубокой – Гончаров отказался от медицинской помощи. Больше пострадавших не было", – отметили в тексте.

Стоит отметить, что никаких комментариев по поводу так называемого "обстрела" бомбами украинским беспилотником здешние власти, в частности губернатор Курской области Роман Старовойт, не предоставил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в приграничных с Украиной российских областях ввели повышенный уровень террористической опасности, Украину регулярно обвиняют в обстреле.