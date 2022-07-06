У путина смешно ответили на обвинения в обстреле россией своих же городов

Россияне уже привыкли переворачивать все с ног на голову

Российский министр иностранных дел сергей лавров заявил о том, что россия не может самостоятельно обстреливать свои города, а подобные заявления Киева являются враньем. Такую позицию, по его мнению, украинская власть занимает из-за необходимости получать и дальше вооружение от Запада. При этом дипломат почему-то не комментирует ситуацию с застрявшими в домах Белгорода остатками снарядов "Панциря-С1", который есть лишь на вооружении армии рф.

Свежие заявления лаврова, которые прозвучали в среду, 6 июля, цитируют росСМИ. Стоит отметить, что кроме темы бомбежек российской территории он также затронул и другие аспекты российско-украинской войны.

Среди прочего российский политик обвинил западные страны в том, что на Донбассе и в остальных регионах Украины сейчас постоянно гибнут люди.

"Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирного населения", — подчеркнул сергей лавров.

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Что самое интересное, он обвинил в применении западного вооружения ВСУ, а также обозвал всю эту ситуацию "государственным террором".

При этом почему-то террором ракетный удар по работающему торговому центру в Кременчуге лавров не считает. Равно, как и ужасную трагедию Бучи, которую кремлевские политики единодушно назвали "постановкой".