Лавров цинично "оправдал" удар по торговому центру в Кременчуге (видео)

В россии фактически признали, что разрушили торговый центр в Кременчуге

Глава мид россии сергей лавров цинично прокомментировал попадание российской ракеты в торговый центр "Амстор" в Кременчуге (Полтавская область) 27 июня.

Соответствующее заявление министр иностранных дел рф сделал на пресс-конференции во вторник, 28 июня, передает fontanka.

Лавров рассказал, что россия якобы нанесла удар по ангару с боеприпасами, в результате чего рядом загорелся "пустующий торговый центр".

"Вчера все СМИ на Западе взорвались роликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего ТЦ, обвинив российских военных, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Минобороны россии четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр", — заявил лавров.

Кроме того, лавров добавил, что рф будет наносить удары чаще по "украинской земле" в ответ на поставки западного оружия.

Отметим, в понедельник в рф заявили, что разрушение ТЦ в Кременчуге является "провокацией в стиле Бучи".

Напомним 27 июня российские войска продолжили террор мирного населения Украины. Во второй половине дня ракетами обстреляли Кременчуг и Полтаву. В Кременчуге ракета попала в торговый центр, где находились сотни людей. На утро 28 июня было известно о минимум 18 погибших, около шести десятков людей получили ранения и обратились за медицинской помощью.