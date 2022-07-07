Кремль хочет мобилизации, но боится: британская разведка рассказала, что придумали в рф

Экономику страны переводят на военные рельсы в частности по принуждению к сверхурочной работе

В кремле стали осознавать, что силы "второй армии мира" в войне с Украиной стремительно истощаются, и стали искать способы улучшить положение без объявления общей мобилизации. Пока не придумали ничего лучше, чем закрутить экономические гайки всей стране.

Об этом сообщает британская разведка, сводка которой за 7 июля опубликована в Twitter Министерства обороны Соединенного королевства. Для этого Госдума приняла закон "О специальных экономических мерах", переводящий экономику страны-агрессора на военные рельсы. Он, в частности, предусматривает предоставление властям особых полномочий в сфере трудовых отношений – теперь россиян легко могут заставить работать сверхурочно, в ночные смены, выходные дни и вместо отпуска. Кроме того, документ позволяет расконсервировать объекты военной инфраструктуры и высвободить дополнительные активы из государственных резервов на ведение войны.

В Лондоне считают, что с помощью этого закона власти россии пытаются принять экономические меры, чтобы обеспечить ведение войны, которую они лицемерно называют "специальной военной операцией", без объявления мобилизации. Этот шаг вызовет огромную негативную реакцию общества. Новый закон также позволяет россии и дальше избегать признания того, что она ведет войну и тем более принятия того факта, что оккупационная армия не способна победить находящиеся в меньшинстве ВСУ, отстающие в численности личного состава и количестве вооружений.

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Относительно ситуации на фронте британская разведка зафиксировала продолжение сильных обстрелов без попытки россиян продвинуться вперед. Это может свидетельствовать о намерении россиян провести перегруппировку войск после тяжелого захвата Лисичанска.

Напомним, уход из Лисичанска в Украине не считают провалом, поскольку бои за город позволили сильно истощить россиян и выстроить более удачную линию для дальнейшей обороны.