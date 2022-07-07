Кремль хоче мобілізації, але боїться: британська розвідка розповіла, що вигадали в рф

Економіку країни переводять на воєнні рейки зокрема через примус до понаднормової роботи

У кремлі почали усвідомлювати, що сили "другої армії світу" у війні з Україною стрімко виснажуються, і стали шукати способів поліпшити становище без оголошення загальної мобілізації. Наразі не придумали нічого кращого, як закрутити економічні гайки всій країні.

Про це повідомляє британська розвідка, зведення якої за 7 липня опубліковано у Twitter Міністерства оборони Сполученого королівства. Для цього Держдума прийняла закон "Про спеціальні економічні заходи", який переводить економіку країни-агресора на воєнні рейки. Він, зокрема, передбачає надання владі особливих повноважень у сфері трудових відносин – тепер росіян легко можуть змусити працювати понаднормово, у нічні зміни, вихідні дні та замість відпустки. Окрім того, документ дозволяє розконсервувати об’єкти військової інфраструктури та вивільнити додаткові активи з державних резервів на ведення війни.

У Лондоні вважають, що за допомогою цього закону влада росії намагається вжити економічних заходів, щоби забезпечити ведення війни, яку вони лицемірно називають "спеціальною воєнною операцією", без оголошення мобілізації. Цей крок викличе занадто велику негативну реакцію суспільства. Новий закон також дозволяє росії і далі уникати визнання того, що вона веде війну і тим більше прийняття того факту, що окупаційна армія не здатна перемогти ЗСУ, які перебувають у меншості та відстають у кількості озброєнь.

Читайте також: Категорія Україна Данілов дав обнадійливий прогноз щодо можливостей росії на фронтах Донбасу Секретар РНБО похвалив ефективність американських систем HIMARS, які уже працюють на фронті

Щодо ситуації на фронті, британська розвідка зафіксувала продовження сильних обстрілів без намагання росіян просунутись вперед. Це може свідчити про намір росіян провести перегрупування військ після важкого захоплення Лисичанська.

Нагадаємо, відхід із Лисичанська в Україні не вважають провалом, оскільки бої за місто дозволили сильно виснажити росіян і вибудувати вдалішу лінію для подальшої оборони.