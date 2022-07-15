"Преемника путина" назначили вице-премьером: подробности

Чиновник уже заявил о подготовке ответных санкций

В российском правительстве сократили количество вице-премьеров до 10, а также ввели должность вице-премьера — министра промышленности и торговли. По итогам внеочередного заседания госдумы, которое состоялось 15 июля, на эту должность назначили действующего министр торговли и промышленности Дениса Мантурова. Примечательно, что его ранее называли возможным преемником российского диктатора владимира путина.

Как сообщают российские СМИ, по словам главы российского правительства Михаила Мишустина эту должность учредили для принятия быстрых решений в условиях "беспрецедентных санкций".

Мантуров во время выступления в госдуме сразу же заявил о начале подготовки ответных санкций и продолжит фокусироваться на поддержании боеспособности российской армии.

Стоит отметить, что в 2017 году главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов называл Мантурова в числе возможных кандидатов на президентский пост.

"Я думаю, что это человек типа Дениса Мантурова. Типа Макса Решетникова, Андрея Никитина. Технократ без команды, без идеологии", — говорил он.

Как известно, после начала вторжения в СМИ начали все чаще говорить о преемнике российского диктатора. К примеру в недавней статье The Washington Post говорилось о том, что на место путина метит секретарь российского совбеза и бывший глава ФСБ николай патрушев.

Издание утверждает, что идеи патрушева лежат в основе решений, который принимает путин. Кроме того именно он первым озвучивает всякий бред о "нацистах" и "биолабораториях" в Украине, что потом активно тиражируют российские СМИ.

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В российских источниках говорят, что на президентский пост патрушев готовит своего сына Дмитрия, однако западные журналисты считают, что он и сам не против примерить на себя роль главы государства.