"Наступника путіна" призначили віцепрем’єром: подробиці

Чиновник уже заявив про підготовку санкцій у відповідь

У російському уряді скоротили кількість віцепрем’єрів до 10, а також запровадили посаду віцепрем’єра — міністра промисловості та торгівлі. За підсумками позачергового засідання держдуми, яке відбулося 15 липня, на цю посаду призначили чинного міністра торгівлі та промисловості Дениса Мантурова. Примітно, що його раніше називали можливим наступником російського диктатора володимира путіна.

Як повідомляють російські ЗМІ, за словами глави російського уряду Михайла Мішустіна, цю посаду заснували для прийняття швидких рішень в умовах "безпрецедентних санкцій".

Мантуров під час виступу в держдумі відразу ж заявив про початок підготовки санкцій у відповідь і що рф продовжить фокусуватися на підтримці боєздатності російської армії.

Варто зазначити, що у 2017 році головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов називав Мантурова серед можливих кандидатів на президентську посаду.

"Я думаю, що це людина типу Дениса Мантурова. Типа Макса Решетнікова, Андрія Нікітіна. Технократ без команди, без ідеології", — говорив він.

Як відомо, після початку вторгнення у ЗМІ почали дедалі частіше говорити про наступника російського диктатора. Наприклад, у нещодавній статті The Washington Post йшлося про те, що на місце путіна мітить секретар російського радбезу і колишній глава ФСБ микола патрушев.

Видання стверджує, що ідеї патрушева лежать в основі рішень, які приймає путін. Крім того, саме він першим озвучує всяку марення про "нацистів" і "біолабораторії" в Україні, що потім активно тиражують російські ЗМІ.

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У російських джерелах кажуть, що на президентську посаду патрушев готує свого сина Дмитра, проте західні журналісти вважають, що він і сам не проти приміряти на себе роль глави держави.