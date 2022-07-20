Дорог не было, и нет: Лоза никак не успокоится по поводу поездок из россии в Крым

Певца раздражают ремонты, грязные туалеты и нехватка людей в "едальнях"

Российский певец и композитор Юрий Лоза после своего критикующего поста о наземной дороге в Крым в соцсети "Фейсбук" был вынужден оправдываться перед подписчиками и разразился новым текстом. В нем он прояснил некоторые детали и сделал ряд резких выпадов в сторону властей.

По словам Лозы, путешествие из москвы в Крым у его родственника началось вечером воскресенья и беды первые 800 км не предвещали. Затем дорога привела его в ростовскую область.

"Ремонты там не заканчиваются никогда – это просто кормушка", — заявляет Лоза, отмечая что ремонт идет на мосту в Каменске-Шахтинском и водители вынужденны стоят в многокилометровой пробке. Не лучше и ситуация на Кубани, поток через которую идет в Крым. Навигатор решил показать его родственнику все прелести россии и повел грунтовками через Анапу.

"Нормальной дороги до Краснодара за три года так и не появилось", — пишет Лоза, отмечая, что техника простаивает на обочине, а на 250-км отрезок дороги можно потратить день.

Проиронизировал певец и над тем, что лето и поездки россиян на юг стали неожиданностью для "ответственных людей".

Продолжение истории Лозы про Крым

В комментариях Лозе посоветовали летом отдыхать не на юге страны, а в Карелии, попытались рассказать как плохо на трассах в Европе и неожиданно заявили, что ситуации с дорогами в Крым — российский национальный позор. Не обошлось и без шуток про проблемы из-за "плоской земли". Напомним, Лоза, выступая на ТВ несколько лет назад, приводил аргументы почему Земля — плоская.

Комментаторы под постом Лозы

Туристическая сфера Крыма и без того просевшая после оккупации от таких дорожных коллизий страдает еще сильнее — в июле, в разгар сезона на пляжах людей значительно меньше чем обычно. Напомним, авиасообщение россии с оккупированным ей полуостровом приостановлено из-за вторжения в Украину российских войск.

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Ранее "Телеграф" сообщал о планах украинского командования по освобождению оккупированного юга Украины, включая Крым, захваченный еще в 2014. Россиянам, переехавшим туда за восемь лет, предоставят выбор, что делать.