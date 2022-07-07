Полупустые пляжи и отсутствие продаж: в оккупированном Крыму почти нет туристов (фото, видео)

Местные жители уверены: нынешний сезон отдыха уже спасти не получится

Российское полномасштабное вторжение испортило курортный сезон не только наиболее популярным местам отдыха материковой Украины, но и в оккупированном Крыму. Так, во всегда многолюдном летом Гурзуфе сейчас почти нет туристов, продажи мелких местных предпринимателей рухнули раз в семь даже по сравнению с предыдущим "ковидным" годом.

Сообщил о ситуации и показал заполненность местных пляжей Twitter-пользователь под говорящим ником "смт.Гурзуф". Судя по всему, человек продолжает жить в оккупации, но абсолютно не поддерживает рф и пытается понять, что людям придется делать зимой, которая рискует стать действительно голодной.

"Ну, что, наелись дешевых херсонских овощей? Что зимой жрать будем?" — риторически подписал юзер видео с гурзуфских пляжей.

На записи хорошо видно, что пляжи действительно не заполнены даже наполовину. Отдыхающих очень мало, люди не толпятся друг на друге, а привычной для крымских курортов суеты и вовсе нет.

Даже не знаешь, как Гурзуф справляется с таким "наплывом" туристов

Известно, что съемка велась в местах, которые знакомы жителям Гурзуфа и заядлым туристам как "Спутник" и "Маячок", около двух часов дня 5 июля.

Это выглядит очень грустно

Часть пляжа вообще выглядит весьма своеобразно. И безлюдно

Также пользователь говорит, что многие люди, сдающие на курорте квартиры для отдыхающих, уже фактически смирились с тем, что нынешний сезон вряд ли удастся спасти. Проблем добавляет и закрытый аэропорт, и постоянная стрельба в Черном море (включая Змеиный остров), и ограниченное количество поездов, которое прибывает в Крым.

Украшением пляжа стал мусорный бак

Оказывается, что большинство ж/д-билетов выкупаются крупными российскими турфирмами — для создания ощущения аншлага на оккупированном полуострове. На самом же деле проблемы действительно есть и весьма большие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выживает во временной оккупации уникальный Кинбурнский полуостров, ранее входивший в ТОП-5 лучших курортов Украины.

Также мы рассказывали о проблемах летнего Скадовска, в который из-за засилья российских солдат, тоже невозможно попасть туристам.