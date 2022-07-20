Дорог не було, і не буде: Лоза ніяк не заспокоїться з приводу поїздок із росії до Криму

Співака дратують ремонти, брудні туалети та нестача людей у "єдальнях"

Російський співак і композитор Юрій Лоза після свого критикуючого посту про наземну дорогу до Криму в соцмережі "Фейсбук" був змушений виправдовуватися перед підписниками і вибухнув новим текстом. У ньому він прояснив деякі деталі і зробив низку різких випадів у бік влади.

За словами Лози, подорож із москви до Криму у його родича почалася ввечері неділі та лиха перші 800 км не віщували. Потім дорога привела його до ростовської області.

"Ремонти там не закінчуються ніколи — це просто годівниця", — заявляє Лоза, відзначаючи, що ремонт йде на мосту в Каменську-Шахтинському і водії змушені стоять у багатокілометровій пробці. Не краща й ситуація на кубані, потік через яку йде до Криму. Навігатор вирішив показати його родичу всю красу росії і повів ґрунтовками через Анапу.

"Нормальної дороги до Краснодара за три роки так і не з’явилося", — пише Лоза, відзначаючи, що техніка простоює на узбіччі, а на 250 км відрізок дороги можна витратити день.

Проіронізував співак і над тим, що літо та поїздки росіян на південь стали несподіванкою для "відповідальних людей".

Продовження історії Лози про Крим

У коментарях Лозі порадили влітку відпочивати не на півдні країни, а в Карелії, спробували розповісти, як погано на трасах у Європі, і несподівано заявили, що ситуації з дорогами до Криму — російська національна ганьба. Не обійшлося і без жартів про проблеми через "плоску землю". Нагадаємо, Лоза, виступаючи на ТБ кілька років тому, наводив аргументи, чому Земля — плоска.

Коментатори під постом Лози

Туристична сфера Криму, яка і без того просіла після окупації від таких дорожніх колізій, страждає ще сильніше — у липні, в розпал сезону на пляжах людей значно менше, ніж зазвичай. Нагадаємо, авіасполучення росії з окупованим їй півостровом призупинено через вторгнення в Україну російських військ.

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Раніше "Телеграф" повідомляв про плани українського командування зі звільнення окупованого півдня України, включаючи Крим, захоплений ще 2014 року. Росіянам, які переїхали туди за вісім років, нададуть вибір, що робити.