Напівпорожні пляжі та відсутність продажів: в окупованому Криму майже немає туристів (фото, відео)

Місцеві жителі впевнені: нинішній відпочинковий сезон вже врятувати не вийде

Російське повномасштабне вторгнення зіпсувало курортний сезон не лише найпопулярнішим місцям відпочинку материкової України, а й в окупованому Криму. Так, у завжди багатолюдному літі Гурзуфі зараз майже немає туристів, продажі дрібних місцевих підприємців впали у сім разів навіть у порівнянні з попереднім "ковідним" роком.

Повідомив про ситуацію і показав заповненість місцевих пляжів Twitter-користувач під нікому "смт.Гурзуф". Судячи з усього, людина продовжує жити в окупації, але не підтримує росію і намагається зрозуміти, що людям доведеться робити взимку, яка ризикує стати дійсно голодною.

"Ну, що, наїлися дешевих херсонських овочів? Що взимку будемо жерти?" — риторично підписав користувач відео з гурзуфських пляжів.

На записі добре видно, що пляжі справді не заповнені навіть наполовину. Відпочиваючих дуже мало, люди не юрмляться одне біля одного, а звичної для кримських курортів суєти і зовсім немає.

Навіть не знаєш, як Гурзуф справляється з таким "напливом" туристів

Відомо, що зйомка велася в місцях, які знайомі мешканцям Гурзуфа та завзятим туристам як "Супутник" та "Маячок", близько другої години дня 5 липня.

Це виглядає дуже сумно

Частина пляжу взагалі виглядає вельми своєрідно. І безлюдно

Також юзер стведжує, що багато людей, які здають на курорті квартири для відпочиваючих, вже фактично змирилися з тим, що нинішній сезон навряд чи вдасться врятувати. Проблем додає і закритий аеропорт, і постійна стрілянина у Чорному морі (включаючи Зміїний острів), і обмежена кількість поїздів, що прибуває до Криму.

Окрасою пляжу став сміттєвий бак

Виявляється, що більшість залізничних квитків викуповуються великими російськими турфірмами — для створення відчуття аншлагу на окупованому півострові. Насправді проблеми є і дуже великі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як виживає у тимчасовій окупації унікальний Кінбурнський півострів, який раніше входив до ТОП-5 найкращих курортів України.

Також ми розповідали про проблеми літнього Скадовська, в який через засилля російських солдатів теж неможливо потрапити туристам.