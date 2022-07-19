Дорог немає, туристів теж: вічний критик Юрій Лоза поділився розповіддю про поїздку з росії до Криму

Після такої дороги потрібний не відпочинок, а реабілітація

Міркування про Крим стали популярними серед зірок минулої доби та політиків, до теми включаються навіть експерти футболу. Одним із останніх відзначився Юрій Лоза. Російський співак і музикант відомий завдяки "пісні про плот" та гучній критиці своїх колег з-за кордону, наприклад Rolling Stones та Led Zeppelin. На цей раз темою для його опусу став туризм.

У своєму останньому пості у Фейсбуці він вирішив поділитися історією свого родича, який вирішив виїхати до Криму автомобілем. Своєю подорожжю джерело Лози задоволене не було — дорога підвела.

Проблема в кількості автомобілів — стан дороги в росії незадовільний, її частково закривають на ремонти, і люди стоять у заторах на південь. Зазначається, що місць у мотелях у дороги не має і люди сплять у машинах. На окупований півострів інакше як на авто та поїзді після російського вторгнення в Україну не дістатися. Через пробки тим, хто намагається пробитися до Криму, доводиться робити гаки.

Закінчив свій текст про південну подорож родича Лоза критикою уряду, який витрачає гроші на дороги навколо москви, а також відомою фразою свого співвітчизника дмитра медведєва, сказаною їм кримчанам.

Пост Лози в мережі

У коментарях користувачі нагадали Лозі, що Крим — це Україна, підтвердили наявність заторів і висловили невдоволення співаком через критику росії його родичем та ним. Адже для "російського патріота" затори, в яких доводиться ночувати і ями, — це дорожня романтика.

Один із коментарів до поста Лози

Кримський міст – єдиний безпечний шлях на окупований півострів. Хоч росія і окупувала частину півдня України, сподіваючись прокласти собі шлях до Криму по суші, війна все ще триває. І Кримський міст може стати її частиною — він є однією з цілей для України, якщо з’явиться зброя, здатна її вразити. Цей факт викликає небувалий ажіотаж та гучні заяви у росії.

Раніше "Телеграф" також публікував думку, чому не варто руйнувати Кримський міст — експерт радить залишити його для відступу росіянам.