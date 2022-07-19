Дорог нет, туристов тоже: вечный критик Юрий Лоза поделился рассказом о поездке из россии в Крым

После такой дороги нужен не отдых, а реабилитация

Рассуждения о Крыме стали популярны среди звезд прошлой эпохи и политиков, в тему включаются даже эксперты футбола. Одним из последних отличился Юрий Лоза. Российский певец и музыкант известен благодаря "песне про плот" и громкой критике своих коллег из-за рубежа, например Rolling Stones и Led Zeppelin. В этот раз темой для его опуса стал туризм.

В своем последнем посте в Фейсбуке он решил поделиться историей своего родственника, который решил выехать в Крым на автомобиле. Своим путешествием источник Лозы удовлетворен не был — дорога подвела.

Проблема в количестве автомобилей — состояние дороги в россии неудовлетворительное, ее частично закрывают на ремонты, и люди стоят в пробках на юг. Отмечается, что мест в мотелях у дороги нет и люди спят в машинах. На оккупированный полуостров иначе как на авто и поезде после российского вторжения в Украину не добраться. Из-за пробок тем, кто пытается пробиться в Крым приходится делать крюки.

Закончил свой текст о южном путешествии родственника Лоза критикой правительства, которое тратит деньги на дороги вокруг москвы, а также известной фразой своего соотечественника дмитрия медведева, сказанной им крымчанам.

Пост Лозы в сети

В комментариях пользователи напомнили Лозе, что Крым — это Украина, подтвердили наличие пробок и высказали недовольство певцом из-за критики россии его родственником и ним. Ведь для "российского патриота" пробки в которых приходится ночевать и ямы — это дорожная романтика.

Один из комментариев к посту Лозы

Крымский мост — единственный безопасный путь на оккупированный полуостров. Хоть россия и оккупировала часть юга Украины в надежде проложить себе путь к Крыму по суше, война все еще продолжается. И Крымский мост может стать ее частью — он является одной из целей для Украины в случае если появится оружие, способное его поразить. Этот факт вызывает небывалый ажиотаж и громкие заявления в россии.

Ранее "Телеграф" также публиковал мнение почему не стоит разрушать Крымский мост — эксперт советует оставить его для отступления россиянам.