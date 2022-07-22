Дележ пошел: в россии разведенные родители убитого оккупанта устроили грызню из-за "гробовых"

Оккупант был убит в ходе вторжения в Украину 9 июля

В россии набирает обороты тема выплаты "гробовых" семьям после ликвидации очередного оккупанта. Так очередная история произошла в Волгоградской области, где отец впервые за многие годы объявился, чтобы забрать себе часть суммы компенсации.

Как сообщают росСМИ, родственники 28-летнего Сергея Семенова обвиняют биологического отца оккупанта в том, что тот за все это время не приложил усилий к воспитанию сына, а теперь требует часть денег.

Мать убитого Марина Горбунова рассказала, что она развелась с Владимиром Семеновым, когда сыну было пять лет и далее воспитывала его одна.

"Я устала от пьянок, да еще и руку на меня поднимал — не хотела, чтобы сын все это видел, поэтому мы разошлись. И ни разу не пожалела. Сын знал, что отец есть, всегда жил буквально в ста метрах от нас, но папе он никогда не нужен был. Володю всегда только бутылка интересовала", — сказала она.

Женщина добавила, что ее бывший муж никогда не интересовался жизнью сына и не пытался ему помочь. Теперь же он получил треть от примерно 12 миллионов рублей, которые выплатили в качестве компенсации. Согласно российскому законодательству выплаты получают оба родителя в равной степени.

Сам Владимир Семенов не стал скрывать, что сыном не занимался, но говорит, что полученные деньги отдавать не собирается.

"По закону имею право. Кому я что обязан? Куски начинают тянуть, дележ пошел. Жене моей бывшей мало денег положили? Хочет стянуть с меня?", — сказал он.

Другие родственники погибшего тоже возмущаются тем, что его отец получил часть средств. Так бабушка Мария Пименова, жалуется, что отец все это время нигде не работал и все это время жил за счет пенсии матери-инвалида.

Она говорит, что дело тут не в деньгах, а в том, что они достались человеку, который не приложил никаких усилий к воспитанию ребенка, а теперь внезапно стал миллионером и даже будет получать повышенную пенсию.

Пименова также добавила, что родственники намерены обратиться к суду и доказать, что Семенову выплаты не положены.

Как сообщалось ранее, далеко не все семьи убитых россиян получают компенсации. Так одна женщина из Иркутской области пожаловалась журналистам, что не смогла добиться выплат и случайно показала холодильник, на котором видна наклейка на украинском языке. Как украинский холодильник попал в поселок в четырех тысячах километров от границы догадаться несложно.