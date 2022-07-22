Поділ пішов: у росії розлучені батьки вбитого окупанта влаштували гризню через "гробові"

Окупанта було вбито під час вторгнення в Україну 9 липня

У росії набирає обертів тема виплати "гробових" сім’ям після ліквідації чергового окупанта. Так ще одна історія сталася у Волгоградській області, де батько вперше за багато років з’явився, щоб забрати собі частину суми компенсації.

Як повідомляють росЗМІ, родичі 28-річного Сергія Семенова звинувачують біологічного батька окупанта в тому, що той за весь цей час не доклав зусиль до виховання сина, а тепер потребує частину грошей.

Мати вбитого Марина Горбунова розповіла, що вона розлучилася з Володимиром Семеновим, коли синові було п’ять років і далі виховувала його сама.

"Я втомилася від п’янок, та ще й руку на мене піднімав — не хотіла, щоб син усе це бачив, тож ми розійшлися. І жодного разу не пошкодувала. Син знав, що батько є, завжди жив буквально за сто метрів від нас, але тату він ніколи не потрібен був. Володю завжди тільки пляшка цікавила", — сказала вона.

Жінка додала, що її колишній чоловік ніколи не цікавився життям сина та не намагався йому допомогти. Тепер він отримав третину від приблизно 12 мільйонів рублів, які виплатили як компенсацію. Згідно з російським законодавством виплати отримують обидва батьки рівною мірою.

Сам Володимир Семенов не приховував, що сином не займався, але каже, що отримані гроші віддавати не збирається.

"За законом маю право. Кому я що зобов’язаний? Шматки починають тягнути, поділ пішов. Дружині моїй колишній мало грошей поклали? Хоче стягнути з мене?", — сказав він.

Інші родичі загиблого також обурюються тим, що батько отримав частину коштів. Тож бабуся Марія Піменова, скаржиться, що батько весь цей час ніде не працював і весь цей час жив за кошти пенсії матері-інваліда.

Вона каже, що справа тут не в грошах, а в тому, що вони дісталися людині, яка не доклала жодних зусиль до виховання дитини, а тепер раптово стала мільйонером і навіть отримуватиме підвищену пенсію.

Піменова також додала, що родичі мають намір звернутися до суду та довести, що Семенову виплат не покладено.

Як повідомлялося раніше, далеко не всі сім’ї вбитих росіян одержують компенсації. Так одна жінка з Іркутської області поскаржилася журналістам, що не змогла домогтися виплат і випадково показала холодильник, на якому видно наклейку українською мовою. Як український холодильник потрапив до селища за чотири тисячі кілометрів від кордону здогадатися нескладно.