Войну в Украине теперь хотят сравнивать с Первой мировой, а не Невской битвой

Российские власти продолжают диктовать свои условия пропагандистам, сочиняя все новые и новые методички. Недавно государственным и провластным росСМИ предлагали сравнивать путина с известным князем, а войну в Украине — с крещением Руси и Невской битвой, а теперь решили сравнить так называемую "спецоперацию" еще и с Первой мировой войной.

Новые "рекомендации" для пропагандистов оказались в распоряжении "Медузы". Провластных журналистов просят донести, что якобы и в начале XX века, и сейчас россия "была втянута" в военное противостояние странами Запада.

Российские власти снова пытаются убедить граждан в том, что якобы Запад регулярно развязывает войны из-за своих "колониальных претензий", а рф принимает в них участие исключительно потому, что "вступается за братские народы", "своих не бросает" и "встает на защиту угнетенных". Именно так якобы поступила Российская империя в 1914-м, ведь "не смогла бросить" Сербию.

Войну в Украине пропагандистам предлагают называть "современным украинским кризисом", истоком которого якобы стал "Евромайдан" и военные действия на Донбассе. Также россиян хотят убедить, что западные страны после 2014 года начали "спонсировать русофобскую идеологию в Украине". Роль россии в войны снова предлагают назвать мирной, ведь власти страны якобы хотели погасить конфликт, но им США не дали, потому и началась "спецоперация".

Очень интересным кажется раздел в методичке для пропагандистов, где речь идет об "антиамериканском тренде". Вроде бы совсем скоро США не смогут найти себе союзников и торговых партнеров. Никакие причины этого не указаны, но авторы этого опуса предлагают выставить российского президента за пророка, который еще в далеком 2007 году говорил о "формировании нового миропорядка". Якобы это миссия россии, а базовые принципы этого миропорядка должны быть такие:

"безопасность ни одного государства не должна осуществляться за счет снижения уровня безопасности другого государства";

"изобилие ни одного народа не должно достигаться на средства другого народа или государства".

Авторы методички говорят, что "россия уже в 2007 году стала пророком будущей дегегемонизации международных отношений".

Запомнят ли российские пропагандисты новые объемы информации, которую им придется распространять, вопрос открыт. А пока, как сообщал "Телеграф", им не удается по заказу кремля даже нормально снять видео, в которых обвинения летят в сторону ВСУ.