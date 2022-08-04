путіна хочуть назвати "пророком", який наведе лад у світі: роспропаганда отримала нову методичку

Війну в Україні тепер хочуть порівнювати з Першою світовою, а не Невською битвою

Російська влада продовжує диктувати свої умови пропагандистам, пишучи все нові й нові методички. Нещодавно державним та провладним росЗМІ пропонували порівнювати путіна з відомим князем, а війну в Україні — з хрещенням Русі та Невською битвою, а тепер вирішили порівняти так звану "спецоперацію" ще й з Першою світовою війною.

Нові "рекомендації" для пропагандистів опинилися у розпорядженні видання "Медуза". Провладних журналістів просять донести до мас тезу, що нібито і на початку XX століття, і зараз Росія "була втягнута" у військове протистояння країнами Заходу.

Російська влада знову намагається переконати громадян у тому, що нібито Захід регулярно розв'язує війни через свої "колоніальні претензії", а рф бере в них участь виключно тому, що "вступається за братні народи", "своїх не кидає" і "встає на захист пригноблених". Саме так нібито вчинила Російська імперія у 1914-му, адже "не змогла кинути" Сербію.

Війну в Україні пропагандистам пропонують називати "сучасною української кризою", витоком якої нібито став "Євромайдан" та військові дії на Донбасі. Також росіян хочуть переконати в тому, що західні країни після 2014 року почали "спонсорувати русофобську ідеологію в Україні". Роль росії у війни знову пропонують назвати мирною, адже влада країни нібито хотіла погасити конфлікт, але їм США не дали, тому й почалася "спецоперація".

Дуже цікавим видається розділ у методичці для пропагандистів, де йдеться про "антиамериканський тренд". Нібито зовсім скоро США не зможуть знайти собі союзників і торгових партнерів. Жодних причин цього не вказано, але автори цього опусу пропонують виставити російського президента за пророка, який ще у далекому 2007 році говорив про "формування нового світопорядку". Нібито це є місією росії, а базові принципи цього світопорядку мають бути отакі:

"безпека жодної держави не повинна здійснюватися коштом зниження рівня безпеки іншої держави";

"достаток жодного народу не повинен досягатися коштом іншого народу чи держави".

Автори методички кажуть, що "росія вже у 2007 році стала пророком майбутньої дегегемонізації міжнародних відносин".

Чи запам'ятають російські пропагандисти нові обсяги інформації, яку їм доведеться поширювати, — питання відкрите. А поки, як повідомляв "Телеграф", їм не вдається на замовлення кремля навіть нормально зняти відео, в яких звинувачення летять в бік ЗСУ.