Парад "бавовн" продолжается: у россиян под Мариуполем большой пожар (видео)
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Из Ейска россияне планируют завозить в оккупированный украинский город военных и оружие
Пока россияне пытаются скрыть масштабные разрушения от вчерашних взрывов на военном аэродроме в Крыму, у россиян новая "бавовна". На этот раз пылает в городе Ейск Краснодарского края, расположенном на противоположном берегу Таганрогского залива Азовского моря от украинского Мариуполя.
О пожаре в своем телеграм-канале сообщил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко. По его данным, в городе горит нефтехранилище. "Ейск тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске кроме порта есть грузовой авиатерминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", — написал Андрющенко, дополнив свой пост веселым смайликом.
Пожар подтверждают и некоторые местные паблики Ейска. Правда, там место возгорания называют техноскладом.
Расстояние между Ейском и Мариуполем по морю составляет примерно 70 км. В конце июля стало известно, что из российского города в оккупированный украинский запускают автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий". По официальной версии – для гражданской перевозки грузов и пассажиров, а по данным военных, для доставки в Мариупольский порт военной техники, боеприпасов и личного состава.
Как сообщал "Телеграф", на днях мощная "бавовна" произошла также в Макеевке Донецкой области, где в воздух взлетел склад с боеприпасами оккупантов.