Парад "бавовн" триває: у росіян під Маріуполем велика пожежа (відео)

З Єйська росіяни планують завозити в окуповане українське місто військових та зброю

Поки росіяни намагаються приховати масштабні руйнування від учорашніх вибухів на військовому аеродромі в Криму, у росіян нова "бавовна". Цього разу палає у місті Єйськ Краснодарського краю, яке розташоване на протилежному березі Таганрозької затоки Азовського моря від українського Маріуполя.

Про пожежу у своєму телеграм-каналі повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко. За його даними, у місті горить нафтосховище. "Єйськ те саме місто, звідки планують завозити БК до Маріупольського порту. В Єйську окрім порту є вантажний авіа термінал. Тому така раптова пожежа може бути цілком не раптовою", — написав Андрющенко, доповнивши свій пост веселим смайликом.

Пожежу підтверджують і деякі місцеві пабліки Єйська. Щоправда, там місце займання називають техноскладом.

Розташування Маріуполя та Єйська на карті

Відстань між Єйськом та Маріуполем по морю складає приблизно 70 км. Наприкінці липня стало відомо, що з російського міста до окупованого українського запускають автомобільно-пасажирський паром "Лаврентій". За офіційною версією – для цивільного перевезення вантажів та пасажирів, а за даними військових, для доставки у Маріупольський порт військової техніки, боєприпасів та особового складу.

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Як повідомляв "Телеграф", днями потужна "бавовна" сталась також у Макіївці Донецької області, де у повітря злетів склад з боєприпасами окупантів.