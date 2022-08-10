Парад "бавовн" триває: у росіян під Маріуполем велика пожежа (відео)
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З Єйська росіяни планують завозити в окуповане українське місто військових та зброю
Поки росіяни намагаються приховати масштабні руйнування від учорашніх вибухів на військовому аеродромі в Криму, у росіян нова "бавовна". Цього разу палає у місті Єйськ Краснодарського краю, яке розташоване на протилежному березі Таганрозької затоки Азовського моря від українського Маріуполя.
Про пожежу у своєму телеграм-каналі повідомив радник маріупольського мера Петро Андрющенко. За його даними, у місті горить нафтосховище. "Єйськ те саме місто, звідки планують завозити БК до Маріупольського порту. В Єйську окрім порту є вантажний авіа термінал. Тому така раптова пожежа може бути цілком не раптовою", — написав Андрющенко, доповнивши свій пост веселим смайликом.
Пожежу підтверджують і деякі місцеві пабліки Єйська. Щоправда, там місце займання називають техноскладом.
Відстань між Єйськом та Маріуполем по морю складає приблизно 70 км. Наприкінці липня стало відомо, що з російського міста до окупованого українського запускають автомобільно-пасажирський паром "Лаврентій". За офіційною версією – для цивільного перевезення вантажів та пасажирів, а за даними військових, для доставки у Маріупольський порт військової техніки, боєприпасів та особового складу.
Як повідомляв "Телеграф", днями потужна "бавовна" сталась також у Макіївці Донецької області, де у повітря злетів склад з боєприпасами окупантів.