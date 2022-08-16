путин своими преступными методами подталкивает еще одну страну к войне

Сейчас большинство придерживается утверждения, что россия очень близка с Сербией, которая находится в шаге от войны с Косово. Однако, при условии того, что Белград и Баня-Лука не дойдут до военного противостояния, в котором очень заинтересована рф, сербы легко станут такими же врагами для москвы, как и Украина.

Как отмечается в материале издания "Хвиля", еще в 2021 году кровавый российский лидер владимир путин пел песенку о якобы единстве украинского народа с россиянами, а уже в этом году полномасштабно ворвался на украинские территории, поставив своей армии задачу полностью уничтожить украинскую нацию.

"Белград, видимо, "забыл", что 30 лет назад москва поддержала международные санкции против Сербии, а всего месяц назад путин заявил, что так называемые "луганскую и донецкую народные республики" надо признать как Косово", — говорится в тексте материала.

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По мнению автора материала, москва может использовать Сербию для того, чтобы завязать региональную войну, где погибнет большое количество людей. И в первую очередь это будут сербы, ведь в этом случае россия будет иметь возможность сразу появиться в роли миротворца и продемонстрировать перед ЕС и НАТО свое якобы политическое влияние.

В сложившейся ситуации кремль преследует цель использовать сербов "полезных идиотов". И, скорее всего, в Белграде все это очень ясно осознают.

"Спросите Украину, мы вам расскажем много интересных вещей о хитрости российской политики, от которой мы страдаем уже несколько веков, чтобы вы сами не попали впросак ", — подытожил автор Александр Левченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 31 июля резко возросло напряжение между Сербией и Косово, из-за чего Приштина перекрыла границы, а Белград привел армию в состояние повышенной боевой готовности. В то же время Косово согласилось отложить обязательный ввод паспортов на один месяц, а потому напряжение напряжения пошло на убыль.