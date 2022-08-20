Дочь российского политика выступила против войны, он назвал ее сумасшедшей и отрекся

российский сенатор не только не стал отрицать, что за мнение выгнал дочь из дома, но и обвинил ее в хайпе на своем имени

Президент Украины Владимир Зеленский не так давно заявил, что все россияне, которые молчат о войне, являются соучастниками этого преступления. Спустя несколько дней сказать свое слово по этому поводу решила дочь сенатора верхней палаты российского парламента от Ханты-Мансийского автономного округа Эдуарда Исакова Диана. Девушка дала интервью изданию "Медуза", в котором выразила свой протест против войны и рассказала, что за это отец выгнал ее из дома.

"Первые пару дней у меня был траур, я плакала все время. Было четкое ощущение, что кто-то умер. Знаешь, у меня умирали близкие. И это какое-то особое ощущение, когда кто-то уходит из твоей жизни. Особый траур. И было такое же ощущение [когда россия напала на Украину]. Было больно", — рассказала 25-летняя Диана о своих ощущениях в первые дни после нападения на Украину.

Она также поделилась, что с единомышленниками выпускала антивоенные листовки и 17 апреля в Сочи вышла на митинг, где ее задержали, а позднее уехала из россии. По словам Дианы, в ответ на ее антивоенную позицию отец начал присылать ей много кремлевской пропаганды. "Но особо мы не говорили. Потому что оба чувствовали деструктивность этих разговоров", — пояснила девушка. А после задержания Дианы отец выгнал ее из дома, где она жила.

Исаков отреагировал на интервью дочери публичным отречением от нее. В своем телеграм-канале назвал ее "предательницей" и высказал подозрение, что она получила деньги за свое интервью. Кроме того, он обвинил девушку в неадекватности и желании "хайпануть на серьезной теме". "К сожалению, моя дочь хочет лишь хайпануть на такой серьезной теме, поэтому и обратилась в СМИ, рассказав о своей позиции, не забыв упомянуть, что она – дочь сенатора. Так сложилось, что я не воспитываю Диану с трех лет. Сейчас ей 25 лет. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере в городе Югорске, откуда родом, в связи с попытками суицида. С ней сложно общаться. Три года она говорила, что является представительницей ЛГБТ, стриглась налысо, одевалась, как мальчик, потом стала встречаться с мужчиной и решила, что она все-таки девочка. У Дианы нет образования, она закончила школу и не захотела учиться дальше. Она не работала ни дня, просила у меня деньги на свое обеспечение", — написал про собственную дочь Исаков.

Он добавил, что действительно лишил ее всяческой поддержки, когда узнал о ее "антироссийской позиции". "Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому. А она решила заработать деньги, продав свое интервью, представившись дочерью сенатора", — заявил он. В ответ "Медуза" заявила, что никогда не платит за интервью, соответственно, ничего е заплатила и Диане.

Как сообщал "Телеграф", похожая драма разразилась в семье сбежавшей в Турцию пророссийской телеведущей Снежаны Егоровой. За поддержку войны в Украине от нее отреклась дочь, также телеведущая Стася Ровинская. Девушка попросила своих подписчиков в соцсетях игнорировать слова ее матери.