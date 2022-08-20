Дочка російського політика виступила проти війни, він назвав її божевільною і зрікся

російський сенатор не тільки не заперечував, що за думку вигнав дочку з дому, а й звинуватив її в хайпі на своєму імені

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що всі росіяни, які мовчать про війну, є учасниками цього злочину. За кілька днів сказати своє слово з цього приводу вирішила дочка сенатора верхньої палати російського парламенту від Ханти-Мансійського автономного округу Едуарда Ісакова Діана. Дівчина дала інтерв’ю "Медузі", в якому висловила свій протест проти війни і розповіла, що за це батько вигнав її з дому.

"Перші пару днів у мене була жалоба, я плакала весь час. Було чітке відчуття, що хтось помер. Знаєш, у мене вмирали близькі. І це якесь особливе відчуття, коли хтось іде з твого життя. Особлива жалоба.. І було таке ж відчуття [коли росія напала на Україну]. Було боляче", — розповіла 25-річна Діана про свої відчуття у перші дні після нападу на Україну.

Вона також поділилася, що з однодумцями випускала антивоєнні листівки та 17 квітня у Сочі вийшла на мітинг, де її затримали, а пізніше виїхала з росії. За словами Діани, у відповідь на її антивоєнну позицію батько почав надсилати їй багато кремлівської пропаганди. "Але особливо ми не говорили. Тому що обидва відчували деструктивність цих розмов", — пояснила дівчина. А після затримання Діани батько вигнав її з дому, де вона жила.

Ісаков відреагував на інтерв’ю дочки публічним зреченням від неї. У своєму телеграм-каналі назвав її "зрадницею" та висловив підозру, що вона отримала гроші за своє інтерв’ю. Крім того, він звинуватив дівчину в неадекватності та бажанні "хайпанути на серйозній темі". "На жаль, моя донька хоче лише хайпанути на такій серйозній темі, тому й звернулася до ЗМІ, розповівши про свою позицію, не забувши згадати, що вона – дочка сенатора. Так склалося, що я не виховую Діану з трьох років. Зараз їй 25 років, вона перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері в місті Югорську, звідки родом, у зв’язку зі спробами суїциду, з нею складно спілкуватися, три роки вона говорила, що є представницею ЛГБТ, стриглася налисо, одягалася, як хлопчик, потім почала зустрічатися з чоловіком. і вирішила, що вона все-таки дівчинка. Діана не має освіти, вона закінчила школу і не захотіла вчитися далі. Вона не працювала ні дня, просила у мене гроші на своє забезпечення", — написав про власну дочку Ісаков.

Він додав, що справді позбавив її всілякої підтримки, коли дізнався про її "антиросійську позицію". "Думав, що піде працювати, почне доросле життя, думатиме по-дорослому. А вона вирішила заробити гроші, продавши своє інтерв’ю, представившись дочкою сенатора", — заявив він. У відповідь "Медуза" заявила, що ніколи не платить за інтерв’ю, відповідно, нічого не заплатила і Діані.

Як повідомляв "Телеграф", схожа драма вибухнула в родині проросійської телеведучої Сніжани Єгорової, яка втекла до Туреччини. За підтримку війни в Україні її зреклася дочка, також телеведуча Стася Ровінська. Дівчина попросила своїх підписників у соцмережах ігнорувати слова її матері.