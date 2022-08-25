Одна из поездок Тихоновой в Мюнхен стоила охране 2 миллиона рублей

Российский кровавый диктатор владимир путин, никогда не признававший своих детей публично, в течение почти пяти лет из бюджета страны косвенно финансировал поездки Екатерины Тихоновой в Европу и оплачивал ее жилье. Женщину 35-ти лет называют младшей дочерью российского президента от брака с Людмилой Шкребневой, с которой он расстался в 2014 году.

Как выяснили издания "Важные истории" и Der Spiegel, счета Тихоновой за поездки в Германию и россию в период с 2016 по 2020 годы оплачивали сотрудники Службы безопасности президента (СБП). Эти же люди сопровождали ее всюду.

Эту информацию журналистам удалось узнать после того, как они получили доступ к архиву документов электронной почты сотрудника СБП Алексея Скрипчака. Этот же человек в 2016 году бронировал для Тихоновой номер в отеле Hotel Continental Relax & Spa в шведском городе Хальмстад. Примечательно, что перед приездом туда дочери путина в гостиницу заселились 7 офицеров СПБ, а вместе с Тихоновой туда приехали еще 3 охранника. Расследование журналистов говорит о том, что группа сопровождения женщины в СПА-гостиницу насчитывала 10 человек.

Слишком часто Тихонова за четыре года посещала Германию. Как выяснили журналисты "Важных историй", главное направление поездок было выбрано неспроста, ведь там живет ее возлюбленный — танцор балета Игорь Зеленский. Даже в таких частных поездках дочь путина сопровождали сотрудники СПБ, хотя иногда перерыв был всего несколько дней. Примечательно, что в бронировании гостиниц для Тихоновой и ее сопровождения снова фигурировала фамилия Скрипчака — за пять лет журналисты насчитали 100 поездок, из которых 40 были в ФРГ.

Следует отметить, что по российским законам члены семьи президента имеют право на государственную охрану, но только в случаях, если проживают вместе с ним или сопровождают его в поездках. Очевидно, что вышеуказанные путешествия Тихоновой отнюдь не подпадают под эти пункты.

В архиве, к которому журналисты получили доступ, не было информации о том, кто оплачивал ее поездки, но в расследовании указано, что командировки сотрудников СБП точно оплачивались из бюджета. Добавляется, что только на бронирование гостиницы для них в Мюнхене, куда они сопровождали дочь путина в 2018 году, из бюджета ушло почти два миллиона рублей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что дочери путина нашли новую высокую должность в россии. Теперь она будет руководить переводом страны в режим "технологической независимости" и будет заниматься импортозамещением.