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З бюджету пішли мільйони? Донька путіна для приватних поїздок брала з собою держохорону, яка за неї платила

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Тихонову називають молодшою донькою путіна від його колишньої дружини Новина оновлена 25 серпня 2022, 18:01
Тихонову називають молодшою донькою путіна від його колишньої дружини

Одна з поїздок Тихонової до Мюнхена коштувала охороні 2 мільйони рублів

Російський кривавий диктатор володимир путін, який ніколи не визнавав своїх дітей публічно, протягом майже п'яти років з бюджету країни опосередковано фінансував поїздки Катерини Тихонової у Європу та оплачував її житло. Жінку 35 років називають молодшою донькою російського президента від шлюбу з Людмилою Шкребневою, з якою він розлучився у 2014-му році.

Як з'ясували видання "Важливі історії" та Der Spiegel, рахунки Тихонової за поїздки у Німеччину та росію у період з 2016 по 2020 роки оплачували співробітники Служби безпеки президента (СБП). Ці ж люди супроводжували її скрізь.

Цю інформацію журналістам вдалося дізнатися після того, як вони отримали доступ до архіву документів з електронної пошти співробітника СБП Олексія Скрипчака. Цей же чоловік у 2016 році бронював для Тихонової номер у готелі Hotel Continental Relax & Spa у шведському місті Хальмстад. Примітно, що перед приїздом туди доньки путіна в готель заселилися 7 офіцерів СПБ, а разом з Тихоновою туди приїхали ще 3 охоронці. Розслідування журналістів говорить про те, що група супроводу жінки в СПА-готель налічувала 10 осіб.

Надто часто Тихонова за чотири роки часу відвідувала Німеччину. Як з'ясували журналісти "Важливих історій", головний напрямок поїздок був обраний неспроста, адже там живе її коханий — танцюрист балету Ігор Зеленський. Навіть у таких приватних поїздках доньку путіна супроводжували співробітники СПБ, хоч інколи перерва було всього кілька днів. Примітно, що у бронюванні готелів для Тихонової та її супроводу знову фігурувало прізвище Скрипчака — за п'ять років журналісти нарахували 100 поїздок, з яких 40 були у ФРН.

Варто зазначити, що за російськими законами члени сім'ї президента мають право на державну охорону, але тільки у випадках, якщо проживають разом з ним чи супроводжують його у поїздках. Очевидно, що вищевказані подорожі Тихонової аж ніяк не підпадають під ці пункти.

В архіві, до якого журналісти отримали доступ, не було інформації про те, хто оплачував її поїздки, але у розслідуванні вказано, що відрядження співробітників СБП точно оплачувалися з бюджету. Додається, що тільки бронювання готелю для них у Мюнхені, куди вони супроводжували доньку путіна у 2018 році, з бюджету пішло майже два мільйони рублів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що доньці путіна знайшли нову високу посаду в росії. Тепер вона керуватиме переведенням країни в режим "технологічної незалежності" і займатиметься імпортозаміщенням.

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#Росія #Володимир Путін #Розслідування #Катерина Тихонова