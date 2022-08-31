Внук "врагов народа" и признание в развале СССР: малоизвестные факты о Михаиле Горбачеве

Далеко не все знают некоторые факты из биографии Горбачева

Вечером 30 августа стало известно о том, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался после долгой и тяжелой болезни.

Горбачев больше всего известен перестройкой, которая в конечном итоге завершилась развалом Советского Союза. За это он неоднократно подвергался критике, хотя находились и те, кто считал, что политик сделал все возможное, чтобы сохранить рушащуюся экономику страны и потерпел неудачу. Вместе с тем есть и менее известные факты о жизни Горбачева, которые мог знать далеко не каждый.

Внук врагов народа

Дед Горбачева по отцовской линии Андрей Моисеевич в 1934 году не смог выполнить норму по сбору пшеницы и был за это выслан на принудительные работы в Иркутскую область.

Отец матери Пантелей Ефимович в свою очередь был судим за то, что разделял идеи марксизма на основании учений Троцкого, за это он едва не был расстрелян.

Дело об измене родине

После оглашения о том, что страны Балтии выходят из состава СССР в 1991 году, помощник генпрокурора Виктор Илюхин открыл дело против Горбачева о госизмене. Дело просуществовало несколько дней, а Илюхин был уволен за некомпетентность по причине того, что решение принимал не Горбачев единолично, а вместе с членами Госсовета.

Празднование Рождества

Горбачев стал первым представителем СССР, который посетил Ватикан, после чего были открыты новые посольства. Именно благодаря ему в СССР появился еще один выходной — 7 января.

Нобелевская премия

Бывший президент получил Нобелевскую премию мира за то, что открыл переговоры с Западом и показал, что СССР может не только вступать в конфронтацию, но и искать решения мирным путем. При его правлении международные отношения стали более спокойными.

Еще немного фактов

Китай и Япония до сих пор не могут простить Горбачеву распад Советского Союза и продолжают его обвинять.

Михаил Сергеевич старший из 5 детей своей семьи.

Второе образование получил в Ставропольском институте. Горбачев стал агрономом-экономистом.

Горбачев параллельно с учебой работал в колхозе, чтобы собрать деньги на свадьбу с Раисой Титаренко.

Написал 4 автобиографии.

Признал вину в распаде СССР во время беседы со студентами в Москве.

Напомним, "Телеграф" ранее собрал цитаты Горбачева про Украину. Как известно, он поддержал аннексию россией Крыма, однако осудил полномасштабное вторжение рф в Украину.