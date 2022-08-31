Онук "ворогів народу" та зізнання в розвалі СРСР: маловідомі факти про Михайла Горбачова

Не всі знають деякі факти з біографії Горбачова

Увечері 30 серпня стало відомо про те, що перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов помер після довгої та тяжкої хвороби.

Горбачов найбільше відомий перебудовою, яка зрештою завершилася розвалом Радянського Союзу. За це він неодноразово піддавався критиці, хоча знаходилися і ті, хто вважав, що політик зробив все можливе, щоб зберегти економіку країни, що руйнується, і зазнав невдачі. Водночас є й менш відомі факти про життя Горбачова, які міг знати далеко не кожен.

Онук ворогів народу

Дід Горбачова за батьківською лінією Андрій Мойсейович у 1934 році не зміг виконати норму зі збирання пшениці і був за це висланий на примусові роботи до Іркутської області.

Батько матері Пантелей Юхимович своєю чергою був засуджений за те, що поділяв ідеї марксизму на підставі вчень Троцького, та за це ледь не був розстріляний.

Справа про зраду батьківщині

Після оголошення про те, що країни Балтії виходять зі складу СРСР у 1991 році, помічник генпрокурора Віктор Ілюхін відкрив справу проти Горбачова про держзраду. Справа проіснувала кілька днів, а Ілюхіна було звільнено за некомпетентність через те, що рішення приймав не Горбачов одноосібно, а разом із членами Держради.

Святкування Різдва

Горбачов став першим представником СРСР, який відвідав Ватикан, після чого було відкрито нові посольства. Саме завдяки йому в СРСР з’явився ще один вихідний – 7 січня.

Нобелівська премія

Колишній президент отримав Нобелівську премію миру за те, що відкрив переговори із Заходом і показав, що СРСР може не лише вступати в конфронтацію, а й шукати рішення мирним шляхом. За його правління міжнародні відносини стали спокійнішими.

Ще трохи фактів

Китай і Японія досі не можуть пробачити Горбачову розпад Радянського Союзу і продовжують його звинувачувати.

Михайло Сергійович старший із 5 дітей своєї сім’ї.

Другу освіту здобув у Ставропольському інституті. Горбачов став агрономом-економістом.

Горбачов паралельно із навчанням працював у колгоспі, щоб зібрати гроші на весілля з Раїсою Титаренко.

Написав 4 автобіографії.

Визнав вину у розпаді СРСР під час бесіди зі студентами у Москві.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше зібрав цитати Горбачова про Україну. Як відомо, він підтримав анексію росією Криму, проте засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.