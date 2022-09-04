Россияне пошли покорять самый высокий действующий вулкан Евразии – закончилось трагедией (видео)

Эвакуировать оставшихся в живых пытаются уже вторые сутки

Малоприятным сюрпризом обернулось для группы российских туристов восхождение на Ключевской вулкан, что расположен на российском полуострове Камчатка. Изначально в десятидневный поход отправились 12 человек, включая двух гидов, однако за несколько последних суток половина из них погибла. Трагедия случилась после того, как один из туристов не смог удержаться на скале и рухнул вниз, утащив за собой других компаньонов. Вскоре вниз сорвались еще трое человек.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на российские Telegram-каналы "SHOT" и "База". Оставшиеся в живых россияне сейчас разделены на компании по четверо и двое человек на разной высоте. Каждая из них ожидает прибытия спасателей, которые уже вторые сутки не могут пройти аклиматизацию, дабы добраться до пострадавших.

Изначально поступали данные о четырех погибших. Однако травмы еще двоих альпинистов были настолько серьезными, что спустя непродолжительное время они тоже скончались. Уже озвучены и имена тех, чей жизненный путь навсегда оборвался на склонах Ключевской Сопки. Это москвичи Павел Селяничев, Андрей Гутор и Екатерина Косюк, житель Гуся-Хрустального Максим Соловьев, элестросталевец Евгений Сорокин и житель Камня-на-Оби Алексендр Жиловачик. Самому старшему из погибших, по имеющейся информации, было 38 лет.

Москвич Павел Селяничев

Москвичка Екатерина Косюк

Сама трагедия произошла на высоте 4000 метров. Сейчас в этой зоне разбита палатка, где находится четверо альпинистов. Самостоятельный спуск они совершить не могут, ведь у одного из них сломана нога. Еще двое членов группы — Роман Аверин и Анастасия Усачева — смогли спуститься в домик на высоте 3300 метров. Они тоже ожидают прибытия спасательной команды.

Впрочем, российские МЧС-ники как-то не сильно торопятся помочь попавшим в беду соотечественникам. Уже вторые сутки они облетают местность, но подъем пока не совершали, ведь, по словам представителей службы, "не прошли аклиматизацию".

Отметим, что в прокуратуре Камчатского края уже возбудили уголовное дело, по факту гибели людей проверяется туристическая фирма, которая была организатором восхождения.

Подчеркнем, что Ключевской вулкан (или же Ключевская Сопка) является наиболее высоким действующим вулканом Евразии. Его высота доходит до 4800 метров, он имеет около 70 кратеров.

Ключевская Сопка на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал об недавней авиакатастрофе в Краснодарском крае. Двое пассажиров рухнувшего самолета погибли на месте.

Также мы писали о крупной автокатастрофе, произошедшей на территории Турции. Грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в толпу людей. Погибло больше тридцати лиц.