Росіяни пішли підкорювати найвищий діючий вулкан Євразії - закінчилося трагедією (відео)

Евакуювати живих намагаються вже другу добу

Неприємним сюрпризом обернулося для групи російських туристів сходження на Ключевський вулкан, що розташований на російському півострові Камчатка. Початково у десятиденний похід вирушили 12 осіб, включаючи двох гідів, проте за кілька останніх діб половина з них загинула. Трагедія сталася після того, як один із туристів не зміг утриматися на скелі і впав униз, потягнувши за собою інших компаньйонів. Невдовзі вниз зірвалися ще троє людей.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на російські Telegram-канали "SHOT " та "База". Росіяни, що залишилися живими, зараз розділені на компанії по четверо і двоє людей на різній висоті. Кожна з них очікує на прибуття рятувальників, які вже другу добу не можуть пройти акліматизацію, щоб дістатися до потерпілих.

Спочатку надходили дані про чотирьох загиблих. Проте травми ще двох альпіністів були настільки серйозними, що згодом вони теж померли. Вже озвучено імена тих, чий життєвий шлях назавжди обірвався на схилах Ключевської Сопки. Це москвичі Павло Селяничов, Андрій Гутор та Катерина Косюк, мешканець Гуся-Хрустального Максим Соловйов, елестросталевець Євген Сорокін та мешканець Камня-на-Обі Олександр Жиловачик. Найстаршому із загиблих, за наявною інформацією, було 38 років.

Москвич Павло Селяничєв

Москвичка Катерина Косюк

Сама трагедія сталася на висоті 4000 метрів. Зараз у цій зоні розбито намет, де перебувають четверо альпіністів. Самостійний спуск вони здійснити не можуть, адже в одного з них зламана нога. Ще двоє членів групи — Роман Аверін та Анастасія Усачова — змогли спуститися в будиночок на висоті 3300 метрів. Вони також очікують на прибуття рятувальної команди.

Втім, російські МНС-ники якось не дуже поспішають допомогти співвітчизникам, які потрапили в біду. Вже другу добу вони облітають місцевість, але підйом поки що не здійснювали, адже, за словами представників служби, "не пройшли кліматизацію".

Зазначимо, що у прокуратурі Камчатського краю вже порушили кримінальну справу, за фактом загибелі людей перевіряється туристична фірма, яка була організатором сходження.

Підкреслимо, що Ключевський вулкан (або Ключевська Сопка) є найвищим діючим вулканом Євразії. Його висота сягає 4800 метрів, гора має близько 70 кратерів.

Ключевська Сопка на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про нещодавню авіакатастрофу у Краснодарському краї. Двоє пасажирів літака, що звалився, загинули на місці.

Також ми писали про велику автокатастрофу, що сталася на території Туреччини. Вантажівка, у якої відмовили гальма, врізалася в натовп людей. Загинуло понад тридцять осіб.