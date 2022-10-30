Мы готовы, но...: у путина сделали противоречивые заявления о переговорах с Зеленским

Единого мнения по поводу переговоров с Украиной среди верхушки кремля нет

Тема переговоров по войне в Украине не дает покоя представителям российской власти, но, похоже, они запутались в том, какие "месэджи" доносить до международного сообщества. Пока глава российского МИД сергей лавров говорит, что кремль открыт для разговоров с Киевом, пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что с Зеленским якобы не о чем говорить.

Так, в эфире российского "Первого канала" лавров заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, в частности, к выслушиванию предложений по снижению напряженности.

"Готовность россии, включая ее президента, к переговорам она остается неизменной", — сказал лавров в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса".

При этом он добавил, что российская сторона будет рассматривать только "реалистические предложения, направленные на поиск компромиссов".

Между тем пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что кремль с официальным Киевом говорить не будет. Они намерены общаться только с США.

"Очевидно, что решающий голос – за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указанию извне они могут быть отменены мгновенно. Соответственно, как минимум, нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее", — заявил рупор кремля.

Ранее "Телеграф" выяснил, зачем российские власти затеяли "переговорные игры" и чего они этим пытаются достичь.