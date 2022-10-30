В кремле говорят, что нужно обсудить документы, которые они передавали в Вашингтон и Брюссель

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков выступил с новым заявлением, призвав США к переговорам со страной-агрессором. По словам рупора кремля, платформой для разговора путина с президентом Джо Байденом могло бы стать желание США "выслушать беспокойство россии".

Как передают российские пропагандистские СМИ, с таким заявлением пресс-секретарь путина выступил в передаче "Москва. кремль. путин".

Российская сторона считает, что США должны прислушаться к их беспокойствам по поводу гарантий безопасности и таким образом вернуться к состоянию на декабрь-январь.

"Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим беспокойствам, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задать себе вопрос: то, что предлагают россияне, возможно, не все нас устраивает, но возможно стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", — заявил песков.

Следует отметить, что в последнее время у российских властей обострилось желание "говорить". По всей вероятности, это обострение связано с провалами российской армии в войне против Украины. Примечательно, что в течение нескольких недель россия из-за своих сателлитов типа экс-канцлера Германии Шредера и венгерского премьера Орбана активно продвигает тему переговоров. Мол, надо проводить их как можно быстрее. Если не между Украиной и россией, то между россией и США.

Ранее "Телеграф" сообщал, что власти Украины наотрез отказались садиться за стол переговоров с действующей верхушкой кремля, пока там не сменится президент. Что касается США, то американский лидер Джо Байден также не спешит говорить с путиным, в очередной раз подчеркивая поддержку Украины.