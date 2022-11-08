"Журналистка" всегда очень остро болела за россию

Пророссийская руководительница подразделения "россия сегодня" в аннексированном Симферополе (АР Крым) Светлана Бабаева, недавно погибшая в результате несчастного случая, получила травму, оказавшуюся несовместимой с жизнью — пулю в голову.

Соответствующую информацию во время церемонии прощания с пророссийской пропагандисткой озвучил ее муж, отметив, что пуля, которую во время посещения полигона "поймала" Бабаева, срикошетила после того, как ее выпустил другой человек.

Согласно данным росиздания "риа новости", полученным от проверенных источников, знакомыми с ходом расследования гибели пропагандистки, после рикошета безумный шар попал "журналистке" прямо в голову. Это произошло, когда Бабаева находилась в положении лежа, выполняя одно из упражнений по военно-спортивной стрельбе.

Стоит напомнить, что ранее прокремлевское СМИ сообщало, что причиной смерти пропагандистки, которая на систематической основе очень остро болела за Россию, стал несчастный случай на одном из учебно-тренировочных полигонов, расположенных на крымском полуострове, где Бабаева занималась стрельбой.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как в аннексированном россией Крыму неизвестные подожгли автомобили у дома российского пропагандиста дмитрия киселева.

Также мы писали, что в России умер пропагандист Владимир Сунгоркин, являвшийся главным редактором любимой газеты владимира путина "Комсомольская правда".