"Журналістка" завжди дуже гостро вболівала за росію

Керівниця підрозділу пропагандистського ресурсу "Росія сьогодні" в окупованому Сімферополі (АР Крим) Світлана Бабаєва, котра нещодавно загинула в результаті нещасного випадку, отримала травму, що виявилася несумісною з життям — кулю в голову.

Відповідну інформацію під час церемонії прощання з проросійською пропагандисткою озвучив її чоловік, зазначивши, що куля, котру під час відвідин полігону "спіймала" Бабаєва, зрикошетила після того, як її випустила інша людина.

Згідно з даними росвидання "ріа новини", що були отримані від перевірених джерел, знайомими із ходом розслідування загибелі пропагандистки, після рикошету шалена куля влучила "журналістці" прямо в голову. Це сталося, коли Бабаєва знаходилася в положенні лежачи, виконуючи одну з вправ з військово-спортивної стрільби.

Варто нагадати, що раніше прокремлівське ЗМІ повідомляло, що причиною смерті пропагандистки, яка на систематичній основі вкрай гостро вболівала за росію, став нещасний випадок на одному із навчально-тренувальних полігонів, розташованих на кримському півострові, де Бабаєва займалася стрільбою.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як в анексованому росією Криму невідомі підпалили автомобілі біля будинку російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

Також ми писали, що у росії помер пропагандист Володимир Сунгоркін, який був головним редактором улюбленої газети володимира путіна "Комсомольська правда".