Неподалеку от границы Украины в россии активно вербуют заводчан

Много предлогов уже придумали в россии, чтобы мотивировать людей идти воевать за имперские амбиции власти в Украину, — теперь в Белгородской области ввели квоту, по которой вербуют заводчан в частную военную компанию "Вагнера".

Об этом утром в пятницу, 18 ноября, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что активная вербовка началась на Оскольском электрометаллургическом комбинате в Белгородской области россии, — оттуда всего чуть больше 150 километров до границы Украины.

Оскольский электрометаллургический комбинат на карте Белгородской области россии

Так, на базе ЧВК "Вагнера" проводят военные сборы длительностью в 30 дней, в которых должны участвовать партии по 25% сотрудников комбината, — после сборов им предлагают подписать контракт с "Вагнером".

Стоит заметить, что ЧВК "Вагнера" уже долгое время задействована в войне против украинцев, но в последнее время попала в скандал, на фоне которого может уменьшиться число желающих пополнить ее ряды.

Так, ранее 55-летний "вагнеровец" Евгений Нужин предал ЧВК и перешел на сторону Украины, после чего его показательно казнили на камеру, а видео расправы распространили связанные с "Вагнером" каналы.

Как сообщал "Телеграф", Украина отпустила пленного Нужина по его собственному желанию в россию, и там его и убили.