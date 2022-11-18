Укр

Ввели квоту: в россии нашли, где брать новых "вагнеровцев" для войны в Украине

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В Белгородской области к ЧВК "Вагнера" приобщают работников комбината Новость обновлена 18 ноября 2022, 07:23
В Белгородской области к ЧВК "Вагнера" приобщают работников комбината

Неподалеку от границы Украины в россии активно вербуют заводчан

Много предлогов уже придумали в россии, чтобы мотивировать людей идти воевать за имперские амбиции власти в Украину, — теперь в Белгородской области ввели квоту, по которой вербуют заводчан в частную военную компанию "Вагнера".

Об этом утром в пятницу, 18 ноября, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что активная вербовка началась на Оскольском электрометаллургическом комбинате в Белгородской области россии, — оттуда всего чуть больше 150 километров до границы Украины.

Оскольский электрометаллургический комбинат на карте Белгородской области россии
Оскольский электрометаллургический комбинат на карте Белгородской области россии

Так, на базе ЧВК "Вагнера" проводят военные сборы длительностью в 30 дней, в которых должны участвовать партии по 25% сотрудников комбината, — после сборов им предлагают подписать контракт с "Вагнером".

Стоит заметить, что ЧВК "Вагнера" уже долгое время задействована в войне против украинцев, но в последнее время попала в скандал, на фоне которого может уменьшиться число желающих пополнить ее ряды.

Так, ранее 55-летний "вагнеровец" Евгений Нужин предал ЧВК и перешел на сторону Украины, после чего его показательно казнили на камеру, а видео расправы распространили связанные с "Вагнером" каналы.

Как сообщал "Телеграф", Украина отпустила пленного Нужина по его собственному желанию в россию, и там его и убили.

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#Россия #Военные #Наемники #ЧВК Вагнера