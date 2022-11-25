"Ему что, не сказали?": путина поймали на очень странной оговорке

В сети предположили, что запись была сделана заранее

Российский диктатор владимир путин во время встречи с "матерями солдат", часть из которых на деле оказались местными чиновницами, сказал интересную фразу, натолкнувшую пользователей сети на мысль о том, что видео было записано заранее.

В частности, как сообщают росСМИ, путин заявил, что в информационном пространстве развернута кампания по "обесцениванию" действий российских оккупантов, "защищающих Донбасс, Запорожье и Херсон"

После этого пользователи сети заподозрили, что этот разговор был записан еще до того, как ВСУ освободили Херсон от оккупационных войск.

Другие пользователи сети после этого начали выдвигать свои предположения о том, что путин продолжает жить в какой-то своей реальности или, что ему забыли доложить о т.н. "отводе войск".

Как сообщалось ранее, во время разговора с "матерями солдат" путин выдал очередной фейк о ВСУ, заявив, что в Украине не считаются с потерями и используют солдат, как пушечное мясо.

Кроме того, он выразил сожаление о том, что не аннексировал оккупированные районы Донбасса намного ранее.