"Йому що, не сказали?": путіна спіймали на дуже дивному застереженні

У мережі припустили, що запис було зроблено заздалегідь

Російський диктатор володимир путін під час зустрічі з "матерями солдатів", частина з яких насправді виявилися місцевими чиновницями, сказав цікаву фразу, що наштовхнула користувачів мережі на думку про те, що відео було записано заздалегідь.

Зокрема, як повідомляють росЗМІ, путін заявив, що в інформаційному просторі розгорнуто кампанію з "знецінення" дій російських окупантів, які "захищають Донбас, Запоріжжя та Херсон"

Після цього користувачі мережі запідозрили, що ця розмова була записана ще до того, як ЗСУ звільнили Херсон від окупаційних військ.

Інші користувачі мережі після цього почали висувати свої припущення про те, що путін продовжує жити в якійсь своїй реальності або що йому забули доповісти про т.зв. "відведення військ".

Як повідомлялося раніше, під час розмови з "матерями солдатів" путін видав черговий фейк про ЗСУ, заявивши, що в Україні не зважають на втрати і використовують солдатів, як гарматне м’ясо.

Крім того, він висловив жаль про те, що не анексував окуповані райони Донбасу набагато раніше.