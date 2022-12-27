В россии обычная батарейка убила ребёнка: как это произошло

Батарейка попадая в организм буквально пробуравливает пищевод

В россии маленький ребёнок на протяжении нескольких месяцев жил с батарейкой в животе. Инородное тело привело к критическому состоянию здоровья, а затем и к смерти.

Так, по данным популярного российского Telegram-канала "Shot", в начале декабря 2022 года в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга поступила годовалая девочка. Её состояние медики оценили, как тяжелое. Выяснилось, что ребёнок три месяца назад проглотил круглую батарейку и с тех пор она находилась в его животе. Сообщается, что спустя некоторое время состояние малышки дошло до критического и не смотря на все усилия врачей её спасти не удалось. В посте указывается, что инцидентом уже заинтересовались правоохранители.

"Следственный комитет сейчас изучает все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

Произошедшее прокомментировала и российский гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. По её словам, батарейка после попадания в организм начинает окисляться уже в течение 3 часов. Как правило, она прилипает к пищеводу и начинается язвенный процесс, она буквально стенки пищевода.

"Может, если крайне повезёт, выйти [естественным путём], но это бывает крайне редко. В желудке батарейка менее опасна, чем в пищеводе", — отметила врач.

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