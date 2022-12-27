У росії звичайна батарейка вбила дитину: як це сталося

Батарейка потрапляючи в організм буквально пробуровує стравохід

У Росії маленька дитина протягом кількох місяців жила з батарейкою в животі. Стороннє тіло призвело до критичного стану здоров’я, а потім і до смерті.

Так, за даними популярного російського Telegram-каналу "Shot", на початку грудня 2022 року до одного з медичних закладів Санкт-Петербурга надійшла однорічна дівчинка. Її стан медики оцінили як важкий. З’ясувалося, що дитина три місяці тому проковтнула круглу батарейку і з того часу вона перебувала в животі. Повідомляється, що через деякий час стан малюка дійшов до критичного і не дивлячись на всі зусилля лікарів, її врятувати не вдалося. У пості зазначається, що інцидент уже зацікавився правоохоронцями.

"Слідчий комітет зараз вивчає всі обставини події", — йдеться у повідомленні.

Те, що сталося, прокоментувала і російський гастроентеролог, кандидат медичних наук Ірина Бережна. За її словами, батарейка після потрапляння в організм починає окислюватися вже протягом 3 годин. Як правило, вона прилипає до стравоходу та починається виразковий процес, вона буквально стінки стравоходу.

"Може, якщо вкрай пощастить, вийти [природним шляхом], але це буває вкрай рідко. У шлунку батарейка менш небезпечна, ніж у стравоході", — зазначила лікарка.

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