Укусив комар: з грудей українки дістали величезного черв'яка (фото)

У Волинській області виявили випадок дирофіляріозу

У Луцьку хірурги дістали із тіла пацієнтки 20-сантиметрового паразита. Величезний черв'як перебував у підшкірній пухлині жінки.

Як повідомляється на офіційній сторінці Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, в області було зареєстровано ще один випадок дирофіляріозу. З’ясувалося, що місцева мешканка влітку виїжджала до сусідньої Польщі на сільськогосподарські роботи – збирання лохини, де, як передбачається, там і стався укус комара. Через деякий час хвора помітила незначне безболісне ущільнення в області молочної залози та звернулася за медичною допомогою.

Після комплексного обстеження жінка була спрямована на хірургічне видалення кісти, під час якого хірургам вдалося витягти з пухлини 20-сантиметрового паразита.

"Гельмінт було доставлено до мікробіологічної лабораторії ГУ "Волинський ОЦКПХ МОЗ", де було ідентифіковано збудник дирофіляріозу. Це третій випадок цього захворювання в області у 2022 році", — йдеться у повідомленні.

Що таке дирофіляріоз

Це небезпечне гельмінтозне захворювання собак та котів, а іноді й людей, що викликається нематодами. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом із кров’ю переносять личинкову стадію гельмінта (мікрофілярії) від зараженої особини.

Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразита під шкірою або слизовими тіла людини триває від 1 місяця до 2 років.

Як виявляється хвороба

Прояви захворювання залежать від локалізації паразиту, у більшості випадків з’являється хвороблива або безболісна пухлина, пацієнти часто відчувають свербіж, відчуття руху чогось під шкірою або слизовою оболонкою, і відзначають міграцію гельмінта, яка може посилюватися при використанні мазей, компресів, інших зігрівальних процедур. фізичним навантаженням.

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