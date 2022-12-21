Укусил комар: из груди украинки достали огромного червя (фото)

В Волынской области выявили случай дирофиляриоза

В Луцке хирурги достали из тела пациентки 20-сантиметрового паразита. Огромный червь находился в подкожной опухоли женщины.

Как сообщается на официальной странице Волынском областном центре контроля и профилактики болезней МЗ Украины, в области был зарегистрировал еще один случай дирофиляриоза. Выяснилось, что местная жительница летом выезжала в соседнюю Польшу на сельскохозяйственные работы – сбор голубики, где, как предполагается, там и произошел укус комара. Спустя время больная заметила незначительное безболезненное уплотнение в области молочной железы и обратилась за медицинской помощью.

После комплексного обследования женщина была направлена на хирургическое удаление кисты, в ходе которого хирургам удалось извлечь из опухоли 20-сантиметрового паразита.

"Гельминт был доставлен в микробиологическую лабораторию ГУ "Волынский ОЦКПХ МЗ", где был идентифицирован возбудитель дирофиляриоза. Это третий случай этого заболевания в области в 2022 году", — говорится в сообщении.

Что такое дирофиляриоз

Это опасное гельминтозное заболевание собак и кошек, а иногда и людей, которое вызывается нематодами. Заражение животных и людей происходит из-за укуса комаров, которые вместе с кровью переносят личиночную стадию гельминта (микрофилярии) от зараженной особи.

Инкубационный период после укуса комара до появления взрослого паразита под кожей или слизистыми тела человека длится от 1 месяца до 2 лет.

Как проявляется болезнь

Проявления заболевания зависят от локализации паразита, в большинстве случаев появляется болезненная или безболезненная опухоль, пациенты часто испытывают зуд, ощущение движения чего-то под кожей или слизистой, и отмечают миграцию гельминта, которая может усиливаться при использовании мазей, компрессов, других согревающих процедур. физическим нагрузкам.

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