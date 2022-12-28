"Гробовые" и вдовы: в россии увидели "экономическое чудо" от войны с Украиной

Вдовы солдат рф становятся "источниками развития" российских глубинок

Жены российских солдат, которых путин отправил воевать против Украины разглядели экономический феномен от гибели своих мужей. Дескать от смерти оккупантов в богом забытых деревнях россии жить станет лучше.

Так, в одном из Telegram-каналов вдов российских военных появился пост о "экономическом спасении" в виде солдатских вдов. По словам автора сообщения, во многих деревнях и небольших городах, удаленных от областных и районных центров, хронических проблем очень много, в частности, нет денег, дорог, школ и часто даже магазинов, но на выручку таким населенным пунктам приходят умирающие в Украине захватчики.

"Выплаты за гибель военнослужащего составляет достаточно внушительную сумму по меркам таких населенных пунктов. Вдовы, оставшиеся без кормильца (и часто еще и с детьми на руках) невольно превращаются в целые источники развития там, где проживают", — говорится в посте.

В посте говорится, что с каждым днем в рф становится таких все больше таких случаев. И это не удивительно, ведь за 9 месяцев полномасштабной войны ВСУ смогли добавить российским городам уже более ста тысяч таких "источников развития".

"Солдатские вдовы пытаются обустроить свой быт, отремонтировать дом, обеспечить более достойные условия проживания детям — и вот эти солдатские гробовые от государства серьезнейшим образом влияют на местные бюджеты", — отмечают авторы поста.

Также российские жены надеются, что в будущем "этот феномен будет изучен в экономической науке" россии, а многие деревни и города получат свое второе дыхание именно благодаря тому, что в них живут солдатские вдовы.

Напомним, что, согласно прогнозу главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, уже к лету 2023 года ВСУ смогут выбить оккупантов с территории нашей Родины, а это может означать, что, согласно логике администраторов паблика, копилки жен российских оккупантов значительно потяжелеют в ближайшие пол года.

Также повышению уровня жизни в российской глубинке способствуют и бои под Бахмутом, куда, по словам Зеленского, оккупанты перебрасывают все доступные им ресурсы, чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение.