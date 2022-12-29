На аэродроме Энгельс снова взрывы, а на Брянщине пишут об уничтожении российской установки С-300
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Украина пока никаких официальных подтверждений не дает
Пока в Украине звучала тревога, а российские ракеты пытались попасть по объектам критической инфраструктуры мирных городов, в телеграмм-каналах рф начала распространяться информация об уничтожении пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300, которая находилась в Брянской области. Кроме того, взрывы слышались и на территории военного аэродрома в Энгельсе.
Как в четверг, 28 декабря, сообщил телеграмм-канал Mash, жители города Энгельс массово информируют о нескольких мощных взрывах, прогремевших в районе аэродрома, после чего в населенном пункте сразу включили сигнал воздушной тревоги. Предварительно там сработали системы противовоздушной обороны.
Губернатор Саратовской области роман бусаргин сообщил, что силами ПВО якобы был уничтожен неопознанный объект, однако, был ли нанесен ущерб аэродрому — не сообщается. Угрозы для жителей, по словам губернатора, нет.
Кроме того, телеграмм-паблик STRA, позиционирующий себя как "проект независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в рф", обнародовал информацию о том, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали беспилотниками пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300, которая находилась в Брянской области россии. В результате обстрела боевая система была уничтожена.
Что касается украинской стороны, она пока эту информацию не комментирует.
Также в российском сегменте сети распространяется информация о том, что массированный обстрел на утро сегодняшнего дня был нанесен и по Унецкому району.
Ранее "Телеграф" сообщал, что ночью 26 декабря на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области (россия) слышали ряд мощных взрывов. В Украине очередной "бавовна" в россии назвали "следствием преступных действий оккупационной армии в Украине".