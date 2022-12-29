На аэродроме Энгельс снова взрывы, а на Брянщине пишут об уничтожении российской установки С-300

Украина пока никаких официальных подтверждений не дает

Пока в Украине звучала тревога, а российские ракеты пытались попасть по объектам критической инфраструктуры мирных городов, в телеграмм-каналах рф начала распространяться информация об уничтожении пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300, которая находилась в Брянской области. Кроме того, взрывы слышались и на территории военного аэродрома в Энгельсе.

Как в четверг, 28 декабря, сообщил телеграмм-канал Mash, жители города Энгельс массово информируют о нескольких мощных взрывах, прогремевших в районе аэродрома, после чего в населенном пункте сразу включили сигнал воздушной тревоги. Предварительно там сработали системы противовоздушной обороны.

Работа ПВО в россии

Губернатор Саратовской области роман бусаргин сообщил, что силами ПВО якобы был уничтожен неопознанный объект, однако, был ли нанесен ущерб аэродрому — не сообщается. Угрозы для жителей, по словам губернатора, нет.

Кроме того, телеграмм-паблик STRA, позиционирующий себя как "проект независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в рф", обнародовал информацию о том, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали беспилотниками пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300, которая находилась в Брянской области россии. В результате обстрела боевая система была уничтожена.

Что касается украинской стороны, она пока эту информацию не комментирует.

Брянская область россии на карте

Также в российском сегменте сети распространяется информация о том, что массированный обстрел на утро сегодняшнего дня был нанесен и по Унецкому району.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ночью 26 декабря на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области (россия) слышали ряд мощных взрывов. В Украине очередной "бавовна" в россии назвали "следствием преступных действий оккупационной армии в Украине".