У путина "съехали" с темы защиты кремля от атак

У путина заявили, что не отвечают за вопросы защиты москвы и других крупных городов

После новых взрывов в районе Энгельса Саратовской области рф, где расположен аэродром стратегических бомбардировщиков, в кремле не смогли ответить на вопрос о том, как защищена от воздушных ударов российская столица.

Как сообщают прокремлевские СМИ, пресс-секретарь президента рф дмитрий песков переадресовал в другие ведомства вопрос журналистов о том, защищена ли Москва и другие крупные российские города от атак.

"Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я всё-таки переадресую вас в другие ведомства", — ушел от ответа песков.

Напомним, в ряде приграничных российских регионов часто происходят взрывы на аэродромах, объектах инфраструктуры и в воинских частях. А в тыловых городах регулярно возникают пожары на предприятиях оборонного комплекса.