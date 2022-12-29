У путіна "з’їхали" з теми захисту кремля від атак

У путіна заявили, що не відповідають за питання захисту москви та інших великих міст

Після нових вибухів у районі Енгельса Саратовської області рф, де розташований аеродром стратегічних бомбардувальників, у кремлі не змогли відповісти на запитання про те, як захищена від повітряних ударів російська столиця.

Як повідомляють прокремлівські ЗМІ, прес-секретар президента рф дмитро пєсков переадресував в інші відомства запитання журналістів про те, чи захищена москва й інші великі російські міста від атак.

"Ви ставите мені запитання, яким, очевидно, адміністрація президента не займається. Тому я все ж таки переадресую вас до інших відомств", — уникнув відповіді пєсков.

Нагадаємо, у низці прикордонних російських регіонів часто відбуваються вибухи на аеродромах, об’єктах інфраструктури та у військових частинах. А у тилових містах регулярно виникають пожежі на підприємствах оборонного комплексу.