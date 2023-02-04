Российский майор заключил фиктивный брак с луганчанкой и погиб: теперь она хочет забрать квартиру у его семьи

Суд определит, кому достанется квартира погибшего

Майор оккупационной армии заключил фиктивный брак с женщиной из оккупированного Луганска, но затем погиб. Теперь женщина хочет забрать себе все его имущество, попутно выселив из квартиры всех остальных членов его семьи.

Как сообщают местные СМИ, Евгений Захарченко из Новосибирска воевал против Украины с 2015 года, а в 2018 году вывез из Луганска некую Марину Прилипко, которая, как сообщается, была военным врачом.

Захарченко рассказывал, что заключил фиктивный брак, чтобы помочь Прилипко получить российское гражданство и обещал, что сразу после этого оформит развод.

Однако в 2022 году он в составе армии вторжения вновь отправился в Украину и весной погиб в Черниговской области.

У Захарченко остался ребенок от первого брака

Новую жену семья погибшего видела лишь один раз, а сам Захарченко говорил, что не собирается связывать с ней свою судьбу. Да и к тому же Прилипко лишь ненамного моложе его матери.

После смерти жена майора получила большую часть компенсации, в размере 7,6 миллиона рублей (около 4 млн грн), а также заявила, что хочет забрать и квартиру, поскольку она оформлена на мужа. Родню же она планирует выселить.

Сама же Прилипко говорит, что все не так и родня попросту ее терроризирует.

"Я луганчанка, и меня здесь по сути травят. Начала эту дрязгу не я, начала свекровь, обвинив меня в заключении фиктивного брака", — рассказала она журналистам.

Теперь нюансы семейных отношений выясняет суд.

Марина Прилипко

Как сообщалось ранее, в российском Краснодаре силовики задержали супружескую пару в ресторане так как один из посетителей услышал, что те ведут антивоенные разговоры.