"Вся суть их патриотизма": российский ведущий опозорился в прямом эфире (видео)

Свое фиаско скрепный пропагандист прикрыл хохломой

Очередной российский пропагандист опозорился в прямом эфире телеканала, показав чего на самом деле стоит их стремительный рост "патриотизма" на фоне путинской агрессии против Украины и Запада. Отрезок видеоролика уже успел наделать шуму в сети.

В попытках уколоть Запад ведущий одного из российских телеканалов заявил, что между китайскими смартфонами и продукцией американской Aplle он выбрал бы бренд из Поднебесной. А вот позицию своей коллеги, которая не задумываясь выбрала iPhone, тот назвал якобы "непопулярной". Однако, ответный "удар" второй ведущей пропагандист явно не ожидал.

Та метко парировала претензии своего коллеги, обратив внимание зрителей на то, каким устройством он пользуется. Как и следовало ожидать, в руках у ведущего оказался американский iPhone. Оказавшись в неудобном положении пропагандист попытался выйти из него фразой "это не важно" и нелепой отговоркой дескать iPhone американский, но на заставке то русская хохлома.

Видеоролик быстро разлетелся по сети и вызвал массу юмора у пользователей.

Напомним, ранее мы писали о том, что "украинские танки" на российской выставке трофеев оказались подозрительными.

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