"Вся суть їхнього патріотизму": російський ведучий зганьбився в прямому ефірі (відео)

Своє фіаско зміцнений пропагандист прикрив хохломою

Черговий російський пропагандист зганьбився у прямому ефірі телеканалу, показавши чого насправді варте їх стрімке зростання "патріотизму" на тлі путінської агресії проти України та Заходу. Відрізок відео вже встиг наробити шуму в мережі.

У спробах вколоти Захід ведучий одного з російських телеканалів заявив, що між китайськими смартфонами та продукцією американської Aplle він вибрав би бренд із Піднебесної. А ось позицію своєї колеги, яка, не замислюючись, обрала iPhone, той назвав нібито "непопулярною". Проте, "удар" у відповідь від другої ведучої пропагандист явно не очікував.

Та влучно парирувала претензії свого колеги, звернувши увагу глядачів, яким пристроєм він користується. Як і слід було очікувати, в руках у ведучого опинився американський iPhone. Опинившись у незручному становищі, пропагандист спробував вийти з нього фразою "це не важливо" і безглуздою відмовкою мовляв iPhone американський, але на заставці російська хохлома.

Відеоролик швидко розлетівся по мережі та викликав масу гумору у користувачів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "українські танки" на російській виставці трофеїв виявилися підозрілими.

Також ми повідомляли про те, що мережі викрили черговий російський фейк про "злісні бандерівці".