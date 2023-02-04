Російський майор уклав фіктивний шлюб із луганчанкою та загинув: тепер вона хоче забрати квартиру у його родини

Суд визначить, кому дістанеться квартира загиблого

Майор окупаційної армії уклав фіктивний шлюб із жінкою з окупованого Луганська, але потім загинув. Тепер жінка хоче забрати собі все його майно, принагідно виселивши з квартири всіх інших членів його сім’ї.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Євген Захарченко з Новосибірська воював проти України з 2015 року, а в 2018 році вивіз із Луганська Марину Прилипко, яка, як повідомляється, була військовим лікарем.

Захарченко розповідав, що уклав фіктивний шлюб, щоб допомогти Прилипко здобути російське громадянство та обіцяв, що відразу після цього оформить розлучення.

Однак у 2022 році він у складі армії вторгнення знову вирушив до України та навесні загинув у Чернігівській області.

У Захарченка залишилася дитина від першого шлюбу

Нову дружину сім’я загиблого бачила лише один раз, а сам Захарченко говорив, що не збирається пов’язувати з нею свою долю. Та й до того ж Прилипко лише ненабагато молодша за його матір.

Після смерті дружина майора отримала більшу частину компенсації у розмірі 7,6 мільйона рублів (близько 4 млн грн), а також заявила, що хоче забрати й квартиру, оскільки вона оформлена на чоловіка. Рідню вона планує виселити.

Сама ж Прилипко каже, що все не так і рідня її просто тероризує.

"Я луганчанка, і мене тут по суті цькують. Почала цю чвару не я, почала свекруха, звинувативши мене в укладенні фіктивного шлюбу", — розповіла вона журналістам.

Наразі нюанси сімейних відносин з’ясовує суд.

Марина Прилипко

Як повідомлялося раніше, у російському Краснодарі силовики затримали подружню пару в ресторані, оскільки один із відвідувачів почув, що ті ведуть антивоєнні розмови.