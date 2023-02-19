Как у Хичкока: россиян испугало нашествие птиц (впечатляющее видео)

Обострение орнитофобии настигло россиян в Краснодарском крае

Судя по всему у россиян на почве войны активно развивается какая-то не здравая паранойя по поводу пернатых. То они давали какие-то нелепые объяснения стаям ворон над Киевом, а теперь вот до жути перепугались птицам уже в самой россии.

В этот раз фобия настигла "победителей НАТЫ" в Краснодарском крае. На трассе между Голубицкой и Темрюком сотни пернатых сбились в стаю и на небольшом участке дороге садились на дорогу и взлетали лишь при приближении автомобилей.

Увидев своими глазами то, что ученые называют мурмурацией (явление скоординированного полёта огромных стай птиц (скворцов, галок, ворон и т. д.), образующих динамические объёмные фигуры переменной плотности), россияне разглядели в этом "тайные знаки" и изрядно перепугались, вспоминая фильмы Хичкока.

Отметим, что в культовом произведении британского кинорежиссёра Альфреда Хичкока "Птицы" рассказывалась ужасающая картина нападения птиц на американский поселок. Видимо некоторые россияне подумали, что их ждет та же участь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии испугались отключения всех iPhone на территории страны.

Также мы сообщали о том, что в Крыму после многочисленной "бавовны", у россиян началась паника.