Як у Хічкока: росіян налякало нашестя птахів (вражаюче відео)

Загострення орнітофобії застало росіян у Краснодарському краї

Судячи з усього, у росіян на ґрунті війни активно розвивається якась нездорова параноя з приводу пернатих. То вони давали якісь безглузді пояснення зграям ворон над Києвом, а тепер ось до остраху перелякалися птахам уже в самій росії.

Цього разу фобія наздогнала "переможців НАТИ" у Краснодарському краї. На трасі між Голубицькою та Темрюком сотні пернатих збилися в зграю і на невеликій ділянці дороги сідали на дорогу та злітали лише при наближенні автомобілів.

Побачивши на власні очі те, що вчені називають мурмурацією (явище скоординованого польоту величезних зграй птахів (шпаків, галок, ворон і т. д.), що утворюють динамічні об’ємні фігури змінної щільності), росіяни розглянули в цьому "таємні знаки" і неабияк перелякалися, згадуючи фільми Хічкока.

Зазначимо, що у культовому творі британського кінорежисера Альфреда Хічкока "Птахи" розповідалася жахлива картина нападу птахів на американське селище. Мабуть, деякі росіяни подумали, що на них чекає та ж доля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у росії злякалися відключення всіх iPhone на території країни.

Також ми повідомляли про те, що в Криму після численного "бавовни" у росіян почалася паніка.